Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 senedir iktidarda bulunan CHP'nin kaybettiği 14 Mayıs 1950 seçiminin tarihini ve o dönemde muhalefette bulunan Demokrat Parti'nin "Yeter, söz milletin" sloganını sahiplenmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

AKP'nin 20 yıldır görevde olduğu düşünülünce 'milletin' neye "yeter" diyeceği tam olarak anlaşılamadı.

Konuyu gündemine alan isimlerden biri de Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı oldu.

"Erdoğan çok fahiş bir hata yaptı bana göre" diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı ya çok partili dönemin tarihini bilmiyor ya da sloganın sihrine kapıldı ve bunu partisine uyarladı. 20 yıl iktidarda olan bir parti neye 'Yeter' diyor olabilir? 'Yeter' sloganı işbaşında olan, iktidarda olan, yönetenler için kullanılabilir ancak. İktidara talip olanlara 'Yeter' demek sadece komedi filmlerindeki bir replik olabilir o kadar.

'KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN FAHİŞ HATASINI İYİ DEĞERLENDİRDİ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın fahiş hatasını iyi değerlendirdi ve anında slogana sahip çıkarak iktidara karşı kullanmaya başladı.

Ancak burada bir sorun var. Demokrat Parti bu sloganı 'Tek parti rejimine karşı' kullanmıştı. İkinci dünya savaşının bitmesinden bir yıl sonra tek parti döneminin 'Milli Şefi' İsmet İnönü çok partili demokratik siyasete geçme kararı almıştı.

Partiler kuruldu ve 1946’da ilk çok partili seçim yapıldı. Ancak bu seçim tarihimize 'ayıplı' seçim olarak geçti çünkü açıkça hile yapılmış ve CHP kazanmıştı. 1950 seçimi ise daha bir olgunlukla yapıldı. Demokrat Parti 1946-1950 arası döneme gönderme yaparak 'Yeter Söz milletindir' sloganı ile milletin karşısına çıktı.

Seçimi aslında çok büyük farkla kazanmadı ama seçim çoğunluk sistemine göre (İl genelinde birinci olan parti o ilin tüm milletvekillerini kazanmış oluyordu) yapıldığı için DP çok fazla milletvekili kazanmış oldu.

İşte Demokrat Parti bu güçle Cumhuriyet değerlerinin ilk kez erozyona uğratılmasına yol açtı.

Başbakan Menderes’in popülist ve oportünist politikaları sonunda

1. Cumhuriyet devrimlerinin durdurulması

2. Ağa ve bezirgân düzeninin kurulması

3. Tarikatların yönetimde söz sahibi olması

4. ABD hegemonyasına yol açılması sağlandı.

'SADECE 'YETER', YETER DE ARTAR BİLE'

Şimdi CHP’lilerin önemli bir bölümü 'Bu gerçekleri göz ardı edemeyiz, bu sloganı kullanmak geçmişimize hakaret olur' görüşünde. Bir anlamda bu kesim haklı.

Bana göre ortada harika bir slogan var: 'Yeter.'

Bence gerisine lüzum yok. Sadece 'yeter', yeter de artar bile. (...)"

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