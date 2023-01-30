Korucubaşı ve PKK'lı yeğeni aynı çatışmada hayatını kaybetti

GERÇEK GÜNDEM - Geçen hafta Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’nda şehit düşen Korucubaşı Nimet Encü'nün Bestler Dereler bölgesinde girdiği çatışmayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Encü'nün girdiği çatışmada hayatını kaybeden terör örgütü PKK mensubu 6 kadından birinin Encü'nün yeğeni olan Evin Encü olduğu tespit edildi.

Evin Encü'nün cenazesinin halen morgta tutulduğu belirtildi. Bölgeden gelen haberlerde, şehit Nimet Encü için Uludere ilçesinin Gülyazı köyünde taziyenin devam ettiği ve bu nedenle cenazenin verilmediği iddia edildi.

Nimet Encü'nün taziyesinin ardından aynı köyde Evin Encü için de taziyelerin kabul edilmesi bekleniyor.

SOYLU 'EFSANE' DEMİŞ, ERDOĞAN TELEFONLA ARAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nimet Encü'nün şehit düşmesinin ardından, “Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati...” şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak Encü ailesine başsağlığı dilemişti.

Nimet Encu’nun kardeşi Emin Encü, ağabeyinin şehit olmayı çok arzuladığını ve dualarının kabul olduğunu söylemiş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Şırnak'a giderek aileye taziye ziyaretinde bulunmuştu.

ULUDERE'DE KATLEDİLEN ENCÜ AİLESİ

Bestler Dereler bölgesinde yaşanan çatışmada Nimet Encü ve Evin Encü'nün hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen Encü ailesi kamuoyunun gündemine daha önce Uludere'de yaşanan katliamla gelmişti.

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski (Ortasu) köyünden Irak'a geçen bir grup kaçakçı, PKK'lı zannedilerek, F-16 savaş uçakları tarafından vurulmuş, olayda 19'u çocuk 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin 27'si Encü ailesine mensuptu.

Kaynak: Gerçek Gündem