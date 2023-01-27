Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da İslam'a yönelik provakatif eylemlerin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarıda bulundu.

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Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşlarını uyardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi. 

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