Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı
İsveç, Danimarka ve Hollanda'da İslam'a yönelik provakatif eylemlerin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarıda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşlarını uyardı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.
Son Güncelleme:
ABD'den NATO açıklaması: İsveç, Finlandiya ve Türkiye kendi arasında halletmeli Dünya 27 Ocak 2023 21:35
'Robin Hood' bu kez Fransa'da: Grevdeki işçilerden elektriği kesilen hanelere ücretsiz enerji Dünya 27 Ocak 2023 17:28
Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da da Kur'an yaktı Dünya 27 Ocak 2023 16:04
Donetsk'te çatışmalar şiddetlendi, yoğun hareketlilik sürüyor Dünya 27 Ocak 2023 14:46