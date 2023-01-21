İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemi

Türkiye'den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'te İslam karşıtı gösterici aşırı sağcı Rasmus Paludan tepkilere rağmen Kuran-ı Kerim yaktı.

Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınında belirlenen alanda planlanan eylem öncesi polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Plauden'in eylemine tepki gösteren bir grup da aynı bölgede toplandı.

Eyleme alanında toplanan basın mensubu sayısının, Kuran-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan göstericilerden fazla olması dikkat çekti.

Eylemin yapıldığı bölgede gazetecilere konuşan Paludan, "şiddete karşı" olduğunu belirterek, kendisine "aşırı sağcı" denmesini de kabul etmediğini söyledi. Paludan, "Danimarka ve İsveç anayasalarına uyulması gerektiğini düşünmek aşırı sağcı olmak değildir." dedi.

İsveç basınına konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, söz konusu eylemi "demokrasimizin bir parçası" olarak nitelendirdi.

Türkiye, söz konusu eylemin yasaklanması için diplomatik girişimlerde bulundu ancak sonuç alınamadı.

DIŞİŞLERİ: BU BİR NEFRET SUÇUDUR

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşen Kur'an yakma eylemiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

ÇAVUŞOĞLU: NEFRET SUÇU İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

Çavuşoğlu "Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de nefret suçu düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin maalesef verildi, tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o zamana kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur" dedi.