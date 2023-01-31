Akif Beki: Demirtaş'ı yalanlayabilir misiniz?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere iktidar cenahınca sıklıkla hedef gösterilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son demeçlerini yorumladı.

Siyasetçi, dün T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlarken "Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim herhalde" ifadesini kullanmıştı.

"Olur mu, olmaz mı? Ülkede hukukun ve siyasetin getirildiği noktaya bakıp 'hayır, imkansız, siyasetin sopası mı canım yargı, ne münasebet, hukuk sanki parti çıkarlarına mı alet ediliyor, saçmalamış' diyebiliyor musunuz?" sorularını yönelten Beki, şöyle devam etti:

"Üstünde düşünürken aklınıza, 'pazarlık teklifi' gibi şeyler gelebilir. Demirtaş, yanlış anlaşılmasın diye o kapıyı da şu sözlerle kapatıyor: 'Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var.' (...)"

Yazının tamamı.