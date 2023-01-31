Akif Beki: Demirtaş'ı yalanlayabilir misiniz?

Gazeteci Akif Beki, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "Erdoğan'a destek kararı alsak helikopterle Saray'a götürülürüm, öğle yemeğimi orada yerim" ifadesinin kimse tarafından yalanlanamayacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Akif Beki: Demirtaş'ı yalanlayabilir misiniz?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere iktidar cenahınca sıklıkla hedef gösterilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son demeçlerini yorumladı. 

Siyasetçi, dün T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlarken "Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim herhalde" ifadesini kullanmıştı. 

"Olur mu, olmaz mı? Ülkede hukukun ve siyasetin getirildiği noktaya bakıp 'hayır, imkansız, siyasetin sopası mı canım yargı, ne münasebet, hukuk sanki parti çıkarlarına mı alet ediliyor, saçmalamış' diyebiliyor musunuz?" sorularını yönelten Beki, şöyle devam etti:

"Üstünde düşünürken aklınıza, 'pazarlık teklifi' gibi şeyler gelebilir. Demirtaş, yanlış anlaşılmasın diye o kapıyı da şu sözlerle kapatıyor: 'Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var.' (...)"

Yazının tamamı

Demirtaş: Erdoğan'a destek kararı alsak helikopterle Saray'a götürülürüm, öğle yemeğimi orada yerimDemirtaş: Erdoğan'a destek kararı alsak helikopterle Saray'a götürülürüm, öğle yemeğimi orada yerimSiyaset
Etiketler
Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Kulis: Cumhur İttifakı genişliyor, katılması beklenen partide 'sürpriz' isimler var Siyaset 31 Ocak 2023 07:44
Canlı yayında art arda kulis bilgileri: 'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması diğer beş partiye sürpriz oldu' Siyaset 31 Ocak 2023 06:34
Mutabakat metni ve tarım politikası Ekonomi 31 Ocak 2023 00:01
Erkan Baş: Erdoğan'ı sadece sandığa değil tarihin çöplüğüne de gömelim Siyaset 30 Ocak 2023 22:38
ÇOK OKUNANLAR
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı
Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor! Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor!
İslam Memiş çok net tarih verdi: Gram altın 1550, dolar 25 lira olacak! İslam Memiş çok net tarih verdi: Gram altın 1550, dolar 25 lira olacak!
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!