Canlı yayında art arda kulis bilgileri: 'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması diğer beş partiye sürpriz oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesinin ardından Türkiye seçim sürecine girdi. Öte yandan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa'nın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" dün açıklandı.

Altılı masa kurmayları, “Ortak adayın isminin 13 Şubat’taki liderler zirvesinde belirleneceği ancak kamuoyuna açıklamanın sonraki günlerde yapılacağını” ifade ediyor.

tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına bağlanan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, art arda önemli kulis bilgilerini paylaştı.

Deniz Gürel’in kulis bilgileri şu şekilde:

Bizim de basın mensupları olarak en çok sorduğumuz dört soru vardı:

1- 13 Şubat’ta aday belli olacak mı?

2- 13 Şubat’a partiler nasıl hazırlanacak?

3- Masaya adaylar nasıl gelecek?

4- Aday belli olduktan sonra genel başkanlar nasıl konumlanacak?

Öncelikle 13 Şubat’ta aday belli olacak sözünü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Benim geride kalan partilerin kurmaylarıyla konuşmamda bir önceki toplantıda böyle bir kararın alınmadığı ifade edildi. Bugün de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bunu da ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SÜRPRİZ OLDU"

Aslında masanın diğer beş partisine ‘Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sürpriz oldu’ desek yanlış olmaz. Çünkü masada alınmış öyle bir karar yok. Bu da açıkça ifade edildi.

"CHP MASAYA KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ GETİRECEK"

Millet İttifakı’nın iki ana kolonu var. Bir tanesi CHP bir tanesi ise İYİ Parti… CHP’nin adayı belli; CHP masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini getirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cephesinde Kılıçdaroğlu karşıtlığından ziyade, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili bir endişesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi oyunu maksimize etmek hem de adaya yöneltmek istiyor.

"İYİ PARTİ KURMAYLARINDA CİDDİ BİR ENDİŞE VAR"

Bu noktada sadece Akşener değil her kademeden İYİ Partili kurmaylar da siyasiler de Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday sıfatının altını doldurup doldurmadığıyla ilgili ciddi bir endişe var. Bunun aşılabilmesi için CHP kulislerinde ‘Güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcılığı’ konuşuluyor. İcracı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu yardımcılığın Akşener’e teklif edilmesi ve fiili bir Başbakanlık yaratılarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki engeli kaldırma fikir var.