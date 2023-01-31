Hawaii semalarında görülen gizemli ışık merak uyandırdı
Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı. Benzer şekilde gökyüzünde görülen görüntülerin Space X'in fırlattığı uydularla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı.
Hava olayının ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği belirtildi.
Hawaii semalarında ortaya çıkan sıra dışı ışık görüntüsü, merak uyandırdı. Mauna Kea Gözlemevi’nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü.
Subaru-Asahi STAR Kamerası’na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
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