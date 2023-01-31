Buldan'dan Erdoğan'a 'kronometre sıfırlandı' yanıtı: Kendi cumhurbaşkanlığını tanımıyor

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HDP'nin her bir sözü değişime giden yolu daha da büyütmekte, umutları artırmaktadır. HDP, bu toprakların bereketidir, huzurudur, özgürlüğün teminatıdır. HDP, demokratik siyasetin onurudur. Karşımıza dev dalgalar çıksa da bu gemi demokrasinin kıyısına mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır.

"BİR GÜNDE GİZLİ TANIK BULDULAR"

AYM başvurumuzu reddetti. AYM’nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz. AKP-MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisindedir. O nedenle kapatma davasına hazine bulmuş gibi dört elle sarıldıklarını hep birlikte gördük. Bir günde gizli tanık buldular.

Gizli tanıkla yakından uzaktan alakası olmayan, tamamen komploya dayanan 100 sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM’ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken AYM de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP’nin Hazine yardımına bloke kararı koydu. Tam bir tezgâh! Tam bir organize işler tam bir kumpas. Savcıları hakimleri kolluk güçlerini valileri imamları bürokratları seçim kampanyasında truva atı gibi kullanan AKP-MHP bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına kattıklarını görüyoruz.

AYM’nin kayyum gibi hareket eden iktidarın küçük ortağı da şunu iyi bilsin ki sizin siyasetiniz çökecek, HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. HDP sandığınız gibi küçük bir lokma değildir. Boğazınızda kalacak bir lokmayla bir an önce vazgeçin. Bizi kendinizle kesinlikle kıyaslamayın.

HDP kapatma davası Türkiye'nin özetidir. HDP'ye yönelik kumpaslardan beslenmek isteyenlere diyorum ki size buradan bir ekmek asla çıkmayacaktır. Sizin siyasetiniz çökecek, HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. HDP'siz bir seçim süreci tasarlayanlar bilsin ki tasarılarınız çöp olacaktır.

Bunların tek hesabı yarattıkları korkunç rant düzenini kurtarmaktır. Halkın geçim savaşı asla bunların umurunda değildir. Tek düşündükleri kendileridir, koltuklarıdır ve yandaşlarıdır.

"KENDİ CUMHURBAŞKANLIĞINI KENDİSİ TANIMIYOR"

Üçüncü kez aday olamazsın Erdoğan. Bu çok açık ve nettir. AKP Genel Başkanı yeniden aday olabilmek için 'Kronometre 2018'de sıfırlandı' dedi. 2018 öncesi yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini kendisi yok saydı. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. Bu sayılmaz diyor. Yani kendi kendisini sıfırlıyor. Sıfırlamada usta olduklarını da biliyoruz. Kendi cumhurbaşkanlığını kendisi tanımıyorsa halk sizi hiç tanımaz. Cumhurbaşkanı olamayacaksınız, halk size sandıkta izin vermeyecek.

Önümüzde kritik ama aynı zamanda tarihsel bir seçim süreci var.