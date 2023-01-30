Demirtaş ''Kefenimizi yanımızda taşıyoruz' diyen Süpermen' ifadesiyle Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

''HALK BU SÖYLEME ALIŞSIN DİYOR''

Seçimlere az bir süre kala AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim stratejisine ilişkin analizlerini aktaran Demirtaş, ''Dikkat ettiniz mi, muhalefetin “Erdoğan tekrar seçilirse diktatörlüğe geçilecek” tespitine Erdoğan’dan hiç itiraz gelmiyor. Halk bu söyleme alışsın ki, olur da seçimi kazanırsa sonradan kimseye sürpriz olmasın diye düşünüyor.

Erdoğan aynı şekilde, “Erdoğan kaybetse bile gitmez” kaygılarını giderecek net bir tutum da sergilemiyor. Bu ihtimal hep bir kenarda dursun ki, belki lazım olur diye hesaplıyor'' ifadelerini kullandı.

''LÜKS SARAYLAR, UZUN KONVOYLAR GÜÇ GÖSTERİSİ''

''Geniş halk kitleleri içinde her zaman güce tapan bir kesim olur. Güçlünün zalim olması, diktatör olması bu kesimler için hiç sorun değildir. Aksine, o kişinin yanında durarak kendilerini güvende hissederler'' diye yazan Demirtaş paylaşımlarında ''İşte Erdoğan güçlü, zalim, zorba lider profili çizerek bu kesimleri yanında tutmaya çalışıyor. “Ancak benim gibi bir lider sizi kurtarabilir” mesajı vermeye gayret ediyor.

Valileri, bakanları kameralar önünde azarlaması, yasaları hiçe sayması, sürekli “şahsım” demesi, kendisini dünya lideri diye sunması, yargıya ve parlamentoya talimat yağdırması, lüks saraylar, uzun konvoylar, abartılı koruma ordusu… Hepsi bu amaçla yapılan güç gösterileri.

Ama güçlü, zalim görünen liderler gerçekte korkulu rüyalar görmekten uyuyamayan ödleklerdir. Tam da bu nedenle size korkmayın diyorum, bırakın suça bulaşanlar sizden korksun. Kendinize güvenin ve Mayıs’ta değişimin düğmesine basın'' ifadelerine de yer verdi.

ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Demirtaş açıklamalarını Erdoğan'a ilişkin bir görüntüyü ''Kefenimizi yanımızda taşıyoruz' diyen Süpermen' notuyla paylaşarak sonlandırdı.

O görüntü şöyle: