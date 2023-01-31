Kılıçdaroğlu'nun avukatına tüm suçlamalardan beraat: 'Hesap vermeye hazır mısınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından beraat etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, FETÖ'ye yardım iddiasıyla hakkında açılan davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasından çıkan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Çelik, tüm suçlamalarda beraat ettiğini duyurdu ve “Hesap vermeye hazır mısınız? Sıra bende” dedi.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

Haysiyet Cellatları! Şimdi ne yapacaksınız? Vicdansız ve ahlaksızca attığınız iftiralarınız ve baskılarınız ile açtırdığınız davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmasında az önce (tüm suçlamalardan) beraat kararı verildi! Hesap vermeye hazır mısınız? Sıra bende!..

Yanınıza kâr bırakmayacağım! Hukuksuzca gözaltında tutulduğum 14 günün, Aileme ve bana yaşattığınız olumsuzlukların, İftiraları, havuz medyasında manşet yapmanızın, Hesabını soracağım! Sözüm söz! Korkun!..

Haysiyet Cellatları!



Şimdi ne yapacaksınız?



Vicdansız ve ahlaksızca attığınız iftiralarınız ve baskılarınız ile açtırdığınız davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşmasında az önce (tüm suçlamalardan) beraat kararı verildi!



Hesap vermeye hazır mısınız?



Sıra bende!.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem