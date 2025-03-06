Siyasetin Nabzı 'Süreç' İle Atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Toplantıda Neler Söyledi? Bir Sonraki Adım Ne Olacak?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve fesih' çağrısı; ardından PKK'dan gelen ateşkes ilanı siyaset arenasının tüm nabzını 'yeni süreç' ile atar hale getirdi. En çok merak edilen ise iktidar cephesinin bir sonraki adımı ve nasıl bir yol haritası izleneceği. İşte AKP kurmaylarından dikkat çeken kulis bilgileri...

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Siyasetin Nabzı 'Süreç' İle Atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Toplantıda Neler Söyledi? Bir Sonraki Adım Ne Olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında yaptığı tarihi çağrıyla başlayan yeni süreç; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve fesih' çağrısıyla ivme kazandı. Çağrının hemen ardından terör örgütü PKK ise ateşkes ilan etti.

Başlayan yeni süreç iktidar cephesinde 'Terörsüz Türkiye' diye anılırken; DEM Parti ise sürece 'Barış ve Demokratikleşme' demeyi tercih etti. İki taraftan da ılımlı mesajlar gelmeye devam ederken iktidarın süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında tüm toplum kesimlerinin desteğinin alınmasının önemini vurguladığı konuşuluyor.

Siyasetin Nabzı 'Süreç' İle Atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Toplantıda Neler Söyledi? Bir Sonraki Adım Ne Olacak? - Resim : 1

'SÜRECE SAHİP ÇIKIN, OMUZ VERİN'

İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin önemli bir aşamaya geldiğini düşünüyor; MYK toplantısında ise "Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımlarla, Türkiye, bölgesel krizlerin çözümüne de büyük katkı sağlayacak" dediği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem partililerden, hem de tüm toplum kesimlerinden "sürece sahip çıkması, omuz vermesini" isterken olası provokasyonlar konusunda da çok dikkatli olunması uyarısında bulundu ve "İktidarı, muhalefetiyle herkes bu sürece katkı sağlamalı" mesajı verdi.

Siyasetin Nabzı 'Süreç' İle Atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Toplantıda Neler Söyledi? Bir Sonraki Adım Ne Olacak? - Resim : 2

MASADAKİ YOL HARİTALARI NELER?

İşte AKP'li kurmaylardan masadaki yol haritalarına ilişkin değerlendirmelerden bazıları:

  • Meclis'te komisyon kurulabilir.
  • Af gündemde değil.
  • Terör örgütü kongresini toplayacak, kayıtsız şartsız silahlarını teslim edecek. Ondan sonra terör örgütü yöneticilerinin üçüncü ülkelere gönderilmesi, PKK kamplarının izlenmesi süreçleri olacak.
  • Yeni Anayasa çalışmaları öncelikli. Anayasa'nın ilk dört maddesinden taviz yok.
  • AKP içinde 'vatandaşlık' tanımına ilişkin değişiklik isteyenler var.
  • MHP'nin tutumu dikkate alınmak zorunda.

ÖCALAN PKK KONGRESİNİ YÖNETECEK Mİ?

Merak edilen bir başka nokta ise terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK kongresini yönetip yönetmeyeceğiydi. AKP kurmayları bu konuda ise Öcalan'ın fiziki olarak örgütü yönetmesinin mümkün olmadığını belirtirken, bu süreçte bazı esneklikler sağlanabileceğini ifade ediyor.

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Kaynak: BBC Türkçe

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