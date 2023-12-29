Özgür Özel'den Suudi Arabistan'a Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tepkisi: 'Uyarıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

"UYARIYORUZ"

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor. Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!"