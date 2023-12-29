Tuncay Özkan, gazeteci Karabay için suç üretilmeye çalışılan tutanakları yayınladı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Karabay'a emniyette ve savcılıkta sadece yaptığı bir haber ve haberle ilgili sosyal medya paylaşımları soruldu.

Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Furkan Karabay'ın yaptığı haber, açık olarak görülen bir duruşma tutanağına dayanıyordu. Haberde ismi geçenler önce erişim engeli kararı aldırttılar ardından da Furkan Karabay hakkında gözaltı kararı...

CHP'Lİ ÖZKAN, SANSÜRÜ KIRDI

Yargıda yaşananların anlatıldığı haber sansürlenmek ve editörümüz Furkan Karabay tutuklanmak istenirken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutanağın tam halini sosyal medyadan yayımladı.

Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Gizlilik kararı bulunmayan duruşmanın tutanaklarını yayımlamak suç değildir! Gazetecilik de suç değildir. Ülkeyi kendi karanlığınızla boğamazsınız. Yasaklatılan haberde yer alan o duruşmanın bütün tutanakları..."

Gizlilik kararı bulunmayan duruşmanın tutanaklarını yayımlamak suç değildir! Gazetecilik de suç değildir. Ülkeyi kendi karanlığınızla boğamazsınız. Yasaklatılan haberde yer alan o duruşmanın bütün tutanakları:https://t.co/OMAZh6hXSM — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) December 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem