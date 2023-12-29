İYİ Parti'de bir yol ayrımı daha: 'Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum' diyerek istifa etti

İYİ Parti'de istifa ve görevden alma krizi devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde İyi Parti Belediye Başkan Adayı Adayı Serdar Arslan, "Başkana, kurmaylarına ve yönetim kademesine inancımız kalmamıştır. Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum" diyerek partisinden istifa etti.

2019 seçimlerinde İyi Parti'nin Erdemli ilçesi Belediye Başkan Adayı olan ve 2024 seçimleri için tekrar yola çıkan Serdar Arslan, partisini eleştirdiği bir açıklama ile istifa etti.

Arslan açıklamasında şunları söyledi:

"2019 yerel seçimlerinde büyük bir emek ve mücadele ile çıkmış olduğumuz yolda birçok engellemeye ve mağduriyete rağmen oyumuzu yükselttiğimiz tek ilçe olan Erdemli'mizde yarım kalan hikayemizi tamamlamak adına 1 Nisan 2019'da tekrardan kolları sıvayarak 2024 seçimleri için yeni bir mücadeleye başladık. Bu süreçte gerek ailemden gerek işlerimden fedakarlık ederek 5 yıl boyunca İyi Parti'nin faaliyetleri noktasında tamamına katıldım. Parti harici şahsi çalışmalar gerçekleştirdim. İyi Parti'nin milliyetçi ve demokratik söylemlerini ön söylemimiz olarak her platformda dile getirdik. Biz inandık ki kamuoyu araştırması, anketler, temayül yoklaması gibi birçok demokratik araştırma sonucu ilçemizin adayı belli olacak. Ne yazık ki bizim bu söylemlerimiz partinin kademelerince dikkate alınmadı. Gelinen süreçte yol arkadaşlarımın ve şahsımın demokratik talepleri yok sayılarak, ilçemize başka bir şahsın aday olacağı bildirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı başkana, kurmaylarına ve yönetim kademesine inancımız kalmamıştır. Bu mağduriyet sadece şahsımın değil tüm ilçemizin ve gönül verenlerimizin mağduriyetidir. Haktan, adaletten, kamuoyundan bihaber genel merkez yöneticilerinin bu partiyi ve ülkeyi bir yere taşıyamayacağından dolayı mensup olduğum İyi Parti'den istifa ediyorum. Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum."

İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra söylemlerinde değişim yaşanan partide, CHP ve diğer Millet İttifakı partilerine alınan tavır, bunun yanında işbirliği yapmama, seçime müstakil olarak girme kararı, parti içindeki isimlerin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için 'korkak' demesiyle, hali hazırda yaşanan istifa ve görevden alma krizi daha da harlandı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını açıkladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da 9 Ekim'de istifa etmişti. CHP ile ittifak yapmak isteyen İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 isim, partiden ayrılmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok’un görevden alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner “Oyları bölersek AKP kazanır” diyerek istifasını açıklamıştı.

Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı.

Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı.

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı.

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etmiş, istifa ettikten sonra "Gelinen noktada büyük emek ve umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partiden ihraç edilen isimler arasındaydı.

TOPLU İSTİFALAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İYİ Parti Teşkilatı'ndan 100 kişi istifa etmişti.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem