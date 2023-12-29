Hükümete yakın gazeteciler arasında 'Şeyh Said' ve HÜDA-PAR kavgası: Bahçeli operasyonun büyüğünü çekiyor değil mi?

Hükümete yakın gazeteciler arasında bir tartışma yaşandı.

Nedim Şener, DEM Parti, HÜDA-Par ve MHP arasında yaşanan 'Şeyh Said' tartışmaları sırasında Şeyh Said'e 'dini kullanan bölücü' demişti.

Şener ayrıca, HÜDA PAR ve Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında, “Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasaya sadık kalacağına” NAMUS ve ŞEREFİ üzerine yemin edip, “bölücü” parti programı ile siyaset yapan, Hizbullah ve PKK’ya terör örgütü diyemeyen Yapıcıoğlu‘ndan tutarlılık dersi almak da varmış. Bu da millete dert bana da ders olsun. Bir insan bir Müslüman yalan yere yemin eder mi Zekeriya bey…" ifadelerini kullanmıştı.

METİNER: CUMHUR İTTİFAKI'NE OPERASYON ÇEKİYOR

Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki yazısında Şener'e yanıt vererek şunları söyledi:

“Nedim Şener’i kınıyorum. Yaptığı paylaşım ne hakikatle bağdaşır ne vicdanla, ne de ilkeyle. Hüda-Par’ı beğenmeyebilir. Hatta ona ideolojik nedenlerle düşman da olabilir. Ama bu, ona hakikati tahrif hakkı vermez. Dün PKK’nın partisi için dediklerinin bugün tersini söyleyerek ilkesiz bir biçimde Hüda-Par’ı olduğundan farklı göstererek düşmanlaştırma hakkı hiç tanımaz. Bu yaptığına dürüst gazetecilik de denmez. PKK’nın partisi DEM ile Hüda-Par’ı bir tutan, üstelik de bunu “Şeyh Said artığı” gibi biçimsiz bir üslupla sarmalanmış bakış açısıyla yapmak, öyle geçiştirilecek bir konu değildir.”

Metiner ayrıca Şener'in Cumhur İttifakı’na operasyon çektiğini belirtti.

ŞENER: SAYIN DEVLET BAHÇELİ O ZAMAN OPERASYONUN BÜYÜĞÜNÜ ÇEKİYOR DEĞİL Mİ?

X(eski Twitter) hesabından Metiner'e yanıt veren Şener, Bahçeli'nin Şeyh Said için dediği “Hınıslı Sait Hınıslı Said bir vatan hainidir. Ona kim övgü yağdırıyorsa onunla aynı çukurdadır” sözünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Mehmet Metiner, beni Cumhur Ittifakı’na operasyon çekmekle itham etmiş. “Hınıslı Sait Hınıslı Said bir vatan hainidir. Ona kim övgü yağdırıyorsa onunla aynı çukurdadır” diyen Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli o zaman operasyonun büyüğünü çekiyor değil mi?"

Mehmet Metiner, beni Cumhur Ittifakı’na operasyon çekmekle itham etmiş. “Hınıslı Sait Hınıslı Said bir vatan hainidir. Ona kim övgü yağdırıyorsa onunla aynı çukurdadır” diyen Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli @dbdevletbahceli o zaman operasyonun büyüğünü çekiyor değil… https://t.co/MsuIv6wODo — Nedim Şener 🇹🇷 (@nedimsener2010) December 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem