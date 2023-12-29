CHP lideri Özgür Özel: Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç verici

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Karabay'a emniyette ve savcılıkta sadece yaptığı bir haber ve haberle ilgili sosyal medya paylaşımları soruldu.

Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP LİDERİ ÖZEL: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA UTANÇ VERİCİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus."

Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir.



Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus. December 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem