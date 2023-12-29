MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Sinagog ve kiliselerle saldırı hazırlığındaki IŞİD'in sözde sorumlusu 3 kişi yakalandı

Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle birlikte Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olan 3'ü IŞİD'in sözde sorumlusu, 32 şüpheli Emniyet ve MİT operasyonuyla gözaltına alındı.

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MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Sinagog ve kiliselerle saldırı hazırlığındaki IŞİD'in sözde sorumlusu 3 kişi yakalandı

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle birlikte, Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü IŞİD'in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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IŞİD kilise Saldırı
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