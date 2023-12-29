MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Sinagog ve kiliselerle saldırı hazırlığındaki IŞİD'in sözde sorumlusu 3 kişi yakalandı
Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle birlikte Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olan 3'ü IŞİD'in sözde sorumlusu, 32 şüpheli Emniyet ve MİT operasyonuyla gözaltına alındı.
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle birlikte, Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü IŞİD'in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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