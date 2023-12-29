İmamoğlu ve Deniz Zeyrek arasında gündeme oturan diyalog: '2023'te aya gideceğiz dediler' 3 günümüz var daha...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir programda gazeteci Deniz Zeyrek ile yaşadığı diyalog ile gündem oldu.

SZC TV'ye konuk olan Ekrem İmamoğlu, Sabah Gazetesi'nin attığı bir manşeti gösterdi.

Gazete manşetinde, Erdoğan'ın 2021 tarihinde söylediği, "2023'te aya gideceğiz" sözünün yazdığı görüldü.

İmamoğlu'nun "2023'te aya gideceğiz dediler" aya gideceğiz sözüne yanıt veren Deniz Zeyrek, "3 günümüz var daha" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Olabilir. Bu milleti daha fazla kandırmayın. Bizi aldandık diye kandırdılar" dedi.

İkili arasında yaşanan bu diyalog, X'te (eski Twitter) gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem