Mahkemedeki rüşvet iddialarını haberleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li Bulut'tan Furkan Karabay'a destek geldi

CHP'li Burhanettin Bulut, editörümüz Furkan Karabay'ın yaptığı bir haber gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mahkemedeki rüşvet iddialarını haberleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li Bulut'tan Furkan Karabay'a destek geldi

Adliyedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getiren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, bir kez daha gözaltına alındı.

Kendisine bildirilen tebligatı almak için karakola çağrılan editörümüz, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürüldü.

Furkan Karabay, gözaltına alındıktan saatler sonra avukatlarıyla görüşebildi. Gazeteci Karabay'ın, yargıyla ilgili dün yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

BULUT: HALKIN HABER ALMA, GERÇEKLERİ ÖĞRENME HAKKINI ENGELLEMEYİN

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Karabay'ın gözaltı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Bulut, "Gazetecilik yapmak suç değildir diyerek" şunları söyledi:

"İstanbul Adliyesi’nde mahkeme tutanaklarına yansıyan rüşvet iddialarını haberleştiren Furkan Karabay gözaltına alındı. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkını engellemeyin, Furkan Karabay’ı bir an önce serbest bırakın."

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyet'teki ifade işlemleri dün 21:00'de biten Karabay, bu sabah saat 10:30'da Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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