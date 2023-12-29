Cumhur İttifakı, muhalefeti ikna etmeye çalışacak: Hedef, Anayasa'nın 14'üncü maddesi!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına uyulmamasını eleştirdiği bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı’nın AYM planının "muhalefeti ikna edip Anayasa’nın 14. Maddesi’ni değiştirmek" olduğunu söyledi.

Saymaz, yazısının devamında “Cumhur İttifakı Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin kararını uygulamayacak. Cumhur İttifakı, Atalay’ın milletvekilliğini düşürmek için hamle yapacak. Atalay’ın tahliye edilmesi engellenecek. Cumhur, muhalefeti ikna edebilirse Anayasa’nın 14. Maddesi’ni değiştirmeyi planlıyor. Türk Ceza Kanunu’ndaki hangi suçların terör suçu kabul edileceği 14. Madde’ye yazılacak. AYM’nin bireysel başvuruda yeniden yargılamaya ve tahliyeye karar verme yetkisinin elinden alınması amaçlanıyor. AYM, yalnızca tazminata hükmedebilecek” ifadelerini kullandı ve 400 oy şartını hatırlattı.

ANAYASA'NIN 14'ÜNCÜ MADDESİ NE DİYOR?

Cumhur İttifakı'nın değiştirmeyi hedeflediği Anayasa'nın 14'üncü maddesi şöyle:

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.