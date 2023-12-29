Yargılanan gazetecilik | Gazeteci Furkan Karabay'a TEM'de soru: Duruşma tutanağına nasıl ulaştınız!

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, yargıya yaşananlarla ilgili bir duruşma tutanağına yansıyan iddiaları haber yaptı. Karabay’ın haberine yayımlanmasından hemen sonra erişim engeli getirildi ve Karabay gözaltına alındı.

Vatan Emniyeti’ne götürülen gazeteci Karabay’a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

GAZETECİLİĞİ YARGILAMAYA ÇALIŞIYORLAR: SADECE HABERİ SORDULAR!

Emniyet'teki ifadesinde Karabay'a sadece yaptığı haber soruldu. Karabay'a yöneltilen sorularından birisi "Haberi siz mi yaptınız? Neden yargı mensuplarını hedef gösterdiniz" oldu.

Karabay bu soruya, "Haberi ben yaptım. Öncelikli söz konusu isimler hedef gösterilmemiştir. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Barış Saral isimli şahsın sanık olduğu davada geçen ifadeler habere konu edilmiştir. Barış Saral isimli şahıs çeşitli iddialarda bulunmuş ve bu iddialar da mahkeme tutanağına geçmiştir. Haber de hiçbir özel yorum olmaksızın duruşmadaki ifadeler çarpıtılmadan, değiştirilmeden gazetecilik faaliyetleri kapsamında kamuoyuna duyurulmuştur" yanıtını verdi.

“BEYANLARA NASIL ULAŞTINIZ? HABER YAPMANIZDA SİZİ KİMSE TALİMANDIRDI MI?

Furkan Karabay'a "Dava dosyasında geçen bu beyanlarına nasıl ve ne şekilde ulaştınız? Özellikle böyle bir haber yapmanızda sizi kimse talimatlandırdı mı? Anlatınız." sorusunu yöneltti.

“SÖZ KONUSU DURUŞMA TUTANAĞINA HERKES ULAŞABİLİR”

Karabay ise şu yanıtı verdi:

"Ben bir gazeteci olarak talimat ile değil kamuoyu yararı adına hareket etmekteyim. Barış Saral'ın mahkeme salonunda söylediği sözlerin yer aldığı kısa bir video sosyal medyada paylaşılmıştır. Adliye ve yargı haberleri yaptığım için de Barış Saral'ın mahkemede söylemiş olduğu sözler dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine duruşma tutanağına ulaşıp konuyu gündeme getirdim. Basın kanunu kapsamında her ne kadar kaynağımı açıklamak zorunda değilsem de şunu belirtmek isterim ki söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir."

Emniyet ifadesinde ayrıca haberlerin yayınlanma süreci de soruldu.

"NEDEN ONU KODLADIN BUNU KODLAMADIN" SORUSU

Polisler "Haber içeriğinde Barış Saral isimli şahsın dava dosyasına bakan mahkeme başkanının adını 'A.E.K.' şeklinde belirtirken neden Ş. Y. ve O. A.'ı açık bir şekilde belirttiniz? Bu çelişkiyi açıklayınız." sorusunu yöneltildi.

Karabay, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle mahkeme başkanı bu haberin konusu değildir. Üstelik devam eden bir duruşma vardır. Bu nedenle kendisinin ismi kodlanmıştır. Ş. Y. ve O. A. devam eden mahkemenin bir konusu olmadığı için isimleri açık bir şekilde belirtilmiştir."

SAVCILIKTA AKP'DEN ADAY OLAN GEZİ DAVASI HAKİMİ DE SORULDU

Savcılıkta ise Karabay'a haberinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının HSK'ya yazdığı mektubu neden hatırlattığı ve Gezi davasında mahkumiyet kararı veren, AYM'nin ihlal kararına rağmen Can Atalay dosyasını Yargıtay'a gönderen hakimle ilgili attığı tweet soruldu. Söz konusu hakimin AKP'den milletvekili aday adayı olması daha önce kamuoyuna yansımıştı. Karabay, paylaşımında sadece bu bilgiyi hatırlatmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem