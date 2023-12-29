TFF'nin Süper Kupa kararı sonrası Uğur Dündar'dan açıklama

TFF'den, Atatürk ve İstiklal Marşı'nın sorun yarattığı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı hakkında açıklama geldi.

Federasyon, maçın Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacağını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır."

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa öncesi yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dündar şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali için Kulübümüzün ve Galatasaray'ın ortak duruşları ve TFF'nin girişimi sonucu maç öncesindeki seromonide İstiklâl Marşımız okunacak ve karşılaşma öyle başlayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem