Süper Kupa maçı iptal edildi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa öncesi olay çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü taşıyan pankart ile çıkmak istediklerini belirterek, "Biz bu pankart ile çıkacaktık ama anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş. Tam netleşmedi konu" dedi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU: LÜTFEN GERİ DÖNÜN!

Spor muhabiri ve yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, ezeli rakiplere çağrıda bulunarak maça çıkmamaları konusunda uyardı.

Sabuncuoğlu, "Atatürk ve İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan güruhun bulunduğu yerde değil maça çıkmak, masaya bile oturmamak lazımdı. İki takım da dik duruşunu sürdürmeli, taraftarları da alınacak karara saygı duymalı. Milli değerlerimizden rahatsız olanla istişare edilmez! Lütfen geri dönün!" ifadelerini kullandı.

HAMİT ALTINTOP: TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Süper Kupa maçıyla ilgili şunları söyledi.

"İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda. Şu anda konuyla ilgili toplantılar devam ediyor."

TFF KARARI AÇIKLADI

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" denildi.

PANKART VE TİŞÖRTE İZİN VERİLMEDİ Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanması yönünde karar alındı. NTV Spor'da yer alan habere göre ise maç öncesi İstiklal Marşı okunacak ancak pankart ve tişörte izin verilmedi. GALATASARAYLILAR OTELE GERİ DÖNDÜ Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. İPTAL EDİLDİ

Yaşanan krizin ardından maçın iptal edildiğini duyuruldu.

ORTAK AÇIKLAMA Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa'nın iptali ile ilgili ortak bildiri yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." TAKIMLAR ÜLKEYE DÖNÜYOR Maçın ertelenmesinin ardından takımlar ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın saat 04:00'da Fenerbahçe'nin 04:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem