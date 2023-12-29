Adı fon vurgununa karışan Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı!
Spor dünyasındaki fon vurgunuyla gündeme gelen Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
İstanbul Levent'te bulunan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın spor dünyasından birçok kişi dolandırdığı fon vurgununa ismini veren Fatih Terim, uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Olayla ilgili olarak Savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini istemişti.
RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.
TANITIM YAPILACAK
Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem