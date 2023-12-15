'Seçil Erzan' dosyasında 'Fatih Terim' gelişmesi

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturmasında oklar teknik direktör Fatih Terim'e yöneldi. Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı.

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'Seçil Erzan' dosyasında 'Fatih Terim' gelişmesi

Türkiye'nin günlerdir gündeminde yer alan Seçil Erzan dosyasında çok kritik bir ayrıntıya ulaşıldı. Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Terim, bahsedilen fon için de kendisinden para istenmediğini anlattı. Fatih Terim ayrıca olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim’in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini ifade etmişti.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Seçil Erzan ise 2 Mayıs 2023 tarihinde savcılık sorgusunda Fatih Terim’den fon sebebiyle para almadığını, ancak kendisinin finansal danışmanı olduğunu söyleyerek, 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini, hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadığını, eğer böyle bir iddia olursa her işlemi detaylı olarak açıklayabileceğini belirtmişti.

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TEKNİK İNCELEME

Cumhuriyet’in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından 'gizli fon' için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı. Savcılığın konu hakkındaki soruşturmasının da devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın, ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023’te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

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