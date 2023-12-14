Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme!

Ancak BDDK'dan da görüş alan mahkeme "Bankacılık zimmeti yok. Erzan'ın bireysel kurduğu saadet zinciri" açıklamasını yaptı. Böylece banka da üstü düzey yöneticiler de davanın dışında tutulmuş oldu. Milyon dolarlık kaybın banka tarafından karşılanması ihtimali de tamamen ortadan kalkmış oldu.