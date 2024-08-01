Özgür Özel Burdur'da Köpek Sahiplendi: 'Mayıs' Genel Merkez Yolcusu

AKP'nin, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" her kesimden gelen tepkilere rağmen Meclis'te kabul edildi. Hayvanlara şiddet vakalarının giderek arttığı şu günlerde gündeme gelen yasa tasarısı vicdanları yaralarken, CHP'li belediye başkanları ortak bir açıklama yayınlayarak bu kanunu uygulamayacaklarını duyurdu.

Yasaya kesin olarak karşı çıktığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bugün ziyaret ettiği Burdur'da bir köpek sahiplendi.

'MAYIS' MECLİS'E GİDECEK

Partisinin il belediye başkanları toplantısı için kente giden Özel'e, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyareti öncesi bir partili tarafından sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi. Özel, "Mayıs" adındaki köpeği CHP Genel Merkezi'ne götüreceğini söyledi.

Kaynak: Ajanslar