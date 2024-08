Özgür Özel: Emekliler Ayda 5 Çeyrek Altın Kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da il başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben hep söylerim babaevidir CHP diye. Şimdi burada babaevinin çayı demli olsun, bacası tütsün diye buraya odun çekenlerle birlikteyiz. Bu partiyi yıllardır babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Babaevi herkese ait. Herkes babaevinde doğuyor. Büyüyünce kimi büyüğüne gidiyor kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor kimi yakında oturuyor. Ama herkes biliyor ki başı sıkıştığında orada yeri var onun. Neden? Çünkü tapusu ne bende ne Kemal Bey'de. Ne rahmet Ecevit'te vardı ne İnönü'de. Tapu hem hepimizin hem de hiçbirimizin değil. Çünkü tek bir kişiye kayıtlı tapu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı.

'FASULYEYİ TOPLAYAN MUTLU DEĞİL, TOPLATAN MUTLU DEĞİL'

Şimdi sabah fasulye tarlasındaydım. Emekçi ablalarımız topluyorlar. Toplayan mutlu değil, güvencesi yok, kısa süre iş var, ondan sonra yok. Toplatan mutlu değil, götüren mutlu değil. Kim mutlu anlamadık. Kaç para dedik fasulye? Dediler 8 lira. Dedim Manisa'da 80 lira bu. Sorduk milletvekilimize Burdur'da da 80 liraya fasulye satılıyor. İstanbul'da 120 lira, Didim'de 200 liraya fasulye satılıyor. Burada 8 lira. Niye 8 lira? Birisi para kazanıyor bundan 120 liraya satınca birisi eziliyor.

'HALKIN DEĞİL ZENGİNİN PARTİSİ İKTİDARDA'

Sebebi şu; halktan yana, halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye, kabak, domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Zenginin partisi iktidarda. Gelirken garibandan oy alarak geldiler. Yerlerini yaptılar. Şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar. 13 liraya süt imal ediliyor. 8 liraya süt alıyorlar Burdur'da. En iyi, en çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor.

Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur.

'ŞİMDİ SADECE ZENGİNLER, RANTÇILAR KAZANIYOR'

Bu büyük sıkıntılarının hepsinin çözümü 1970'lerde nasıl Ecevit geldi, "kooperatifçilik" dedi. Halen onun kurduğu kooperatifler köylüyü koruyor ülkenin bazı coğrafyalarında. Bizim gelip yeni nesil bir ekonomi anlayışıyla üreticiyi koruyan, tarladaki ürünün değerinin altında alınmasına izin vermeyen bütün kademeleri kurmamız lazım. Yani halkın partisinin iktidara gelip, halktan, çiftçiden, süt üreticisinden, hayvancıdan yana pozisyon alması lazım. Öyle politikalar üretmesi lazım. Hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak lazım. O zaman hem fahiş fiyatlar kalkacak. Hem emek sömürüsü ortadan kalkacak. Herkes birden kazanacak. Şimdi sadece zenginler kazanıyor. Sadece rantçılar kazanıyor.

'EMEKLİNİN MAAŞINDAN BİLE AYDA 5 KİLO KIYMA ÇALDILAR'

Emekli maaşını 12 bin 500 lira yaptı. Ne oldu? Emekliyi perişan etti. Beğenmediğimiz, sefalet maaşı 10 bin lira ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği güya zamlı 12 bin 500 lira 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocakta isyan ettiğimiz maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla. Şimdi biz diyoruz ki niye vermedin? Dönüyor diyor ki, "kaynak bulamadım".

'YANDAŞA 660 MİLYAR BULUYORSUN EMEKLİYE 100 MİLYAR BULAMIYORSUN'

Sen geçen sene sadece 43 tane büyük müteahhit firmanın vergi borcunu sildin Meclis'te. 660 milyara mal oldu. Emekliye 33 veririm diyor. 100 milyarı bulamam. Bulsa bütün emekliler 17 bin 500 lira alacak. Geçen sene 43 firmaya 660 milyar vermiş. Lamı cimi yok. Ben bıkmadan bunu anlatacağım. Sen yandaş müteahhide 660 milyar buluyorsun 20 milyona yakın emekliye 100 milyar bulamıyorsun.

Eğer o 660 milyarı çarçur etmese her emekli 17 bin 500 lira alabilir. Her asgari ücretli enflasyon zammı alabilir. Her çiftçinin her esnafın da kredi borçları faizi silinip vadelere bölünebilir.

Bir tarafa para bulan varsa bir tarafa bulamıyorsa. Çiftçinin, emeklinin, işçinin, esnafın değil zengin müteahhidin iktidarı olmuş bunlar.

'SEÇİM SANDIĞINDA AYLIK 5 ÇEYREK ALTIN KAYBETTİNİZ'

Çok basit bir hesap var. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü emekli maaşı 3 çeyrek altın alıyor. 5 tane çeyrek altın kayıp. Alamıyorsun, bir tane çeyrek altın düşürsen aklın çıkar. Nerede kaybettim diye ararsın. Bir emekli değil her emekli, bir sefer değil her ay, bir altın değil beş altın kaybetmiş. Nerede kaybettim diye arayacak mısınız? Vallahi de billahi de seçim sandığında kaybettiniz. AK Parti geldi, seçim sandığında aylık 5 çeyrek altını kaybettiniz. Küçücük bir kız çocuğu küpesini düşürse gider kaybettiği yerden bulur. Sizin de kaybettiğiniz yer sandıksa bunu bulacağınız yer yine sandık. Seçim sandığına gidilecek ne kaybedildiyse orada bulunacak.

Bugün burası bir çay içmelik ziyaretti. Buraya geleceğimizi öğrenince Burdurlular burayı dolduruyorlar. Biz de balkon konuşması yapıyoruz. Allah nasip edecek. Bir gün bu balkona geleceğim. Bu balkondan iktidar partisinin genel başkanı olarak konuşacağım. Biz sarayların balkonundan değil, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin balkonundan konuşuruz.