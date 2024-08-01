Belediye El Değiştirdi Ama... 'Resmi Belgede Sahtecilik' Suçu Koltuğu Bırakmasına Yetmedi!

Antep’in Oğuzeli ilçesi 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Ancak uzun yıllardır belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü koltuğunda oturan ve seçim ardından da koltuğunu koruyan Ali Parmaksız’ın yargılanıp hüküm giydiği açığa açıktı. Parmaksız ceza almasına rağmen koltuğunda oturmaya devam ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2013 yılında Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 kişi hakkında “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından dava açıldı.

Suç tarihinin 7 Eylül 2011 olduğu ifade edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müşteki sıfatıyla taraf olarak yer aldığı davada, imar yolsuzluğu yapıldığı vurgulandı. Sahte mahkeme kararı düzenlenip sahte mühür kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtilen yargılama sonucunda, Parmaksız, Tapu Müdürlüğü’nde görevli memurlar ile bölgede emlakçı gibi faaliyet gösteren şahısların değerli bir araziden rant elde ettikleri ifade edildi.

PARMAKSIZ, KARARA İTİRAZ ETTİ

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Sanıklar resmi belge niteliğinde olan sahte mahkeme kararını kullanarak menfaat temin ettiklerinden taşınmazın gerçek maliki aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. Bu nedenle sanıklarının tamamının nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına…”

10 Haziran 2020 tarihinde ise Oğuzeli Belediyesi’nin Emlak ve İstimlak Müdürü Ali Parmaksız’ın “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 2 yıl 13 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşti. BirGün’ün ulaştığı ve Oğuzeli Belediyesi’ndeki görevine devam eden Parmaksız, “Karara karşı bir üst mahkemeye itiraz ettik” ifadelerini kullandı.