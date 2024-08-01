AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu

AKP Ankara Milletvekili ve AKPM Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, MHP ile arasında gerilime sebep olan 'Gezi Tutukluları Ziyaretini' gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tuğrul Türkeş, daha önce ziyaretlere ilişkin yapmış olduğu başvurunun, değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle tepki gösterdiği Adalet Bakanı Tunç'a da teşekkür etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Türkeş, şu açıklamalarda bulundu:

“Gezi Parkı Davası” Tutuklu Sanıklarının Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Açıklama

Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’ in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can’ a teşekkür ederiz.

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