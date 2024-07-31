CHP'li Tanrıkulu'ndan, Selahattin Demirtaş'a Ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

CHP'li Tanrıkulu'ndan, Selahattin Demirtaş'a Ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

'SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Sağlık durumları iyi; soran dostlara, bütün hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

AİHM KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Tanrıkulu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Kürt Meselesinin siyasi rehinesi olarak Edirne'de tutuklu olarak bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Büyük Dairenin mevcut delillerle tutuklanamayacağına dair kararı var ama ama buna rağmen cezaevinde tutuldu.

Elbet bir gün Türkiye’nin Kürt Meselesini cezaevleri önünden, duruşma salonlarından konuşmadığımız günler de olacak.

Herkese Edirne’den selam ve sevgiler."

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