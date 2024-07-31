Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan Katliam Yasası'na Net Tavır: Hapis Cezasına Razıyım

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Meclis'ten geçen Katliam Yasası'nı uygulamayacaklarını belirterek, "Bunun CHP’li olmakla da bir ilgisi yok, insan olmakla bir ilgisi var" dedi ve ekledi: Hapis cezası ile karşılaşmaya razıyım.

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AKP ve MHP oylarıyla Meclis'te kabul edilen ve sokak hayvanlarını öldürmeyi öngören Katliam Yasası'na tepki gelmeye devam ediyor. CHP'li belediyeler bu kanlı yasayı uygulamayacaklarını net bir şekilde açıkladı. CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VİCDAN SAHİBİ HİÇ KİMSE BUNU YAPAMAZ'

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programına katılan Dedetaş, kararı uygulamayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun CHP’li olmakla da bir ilgisi yok, insan olmakla bir ilgisi var. Bu siyaset üstü bir konu. Hiçbir insanın vicdanı bir canlıyı öldürmeye yetmez diye düşünüyorum. Vicdan sahibi hiç kimse bunu yapamaz. Hapis cezası ile karşılaşmaya razıyım. Düşünüp düşünüp bunalıma girme noktasına geliyorum. Çünkü bu çok zor bir şey."

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