Erdal Beşikçioğlu Açıkladı! Etimesgut'ta Örnek 'Sokak Hayvanları' Projesi: Hayvanlar Belediyede Görevlendirilecek

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa tüm tepki ve itirazlara rağmen Meclis'ten geçti. CHP'li belediye başkanları, kararı uygulamayacaklarını açıkladı. Ankara Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da hayvanseverlerle bir araya geldiği belediye meclisinde, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya karşı geliştirilen projenin içeriğini anlattı.

MHP'Lİ YÖNETİM RUHSATSIZ HASTANEYE 6 AYDA 12 MİLYON LİRA HARCAMIŞ

"Katliamdan yasa olmaz" diyen Beşikçioğlu, Etimesgut'un bir önceki MHP'li yönetiminde veterinerlik hizmetleri için 6 ayda 12 milyon liranın ruhsatsız bir hastaneye harcandığını belirtti. Bu kapsamda eski yönetimin son bir ayında ruhsatı olmayan hastaneye kadro verdiğini söyleyen Beşikçioğlu, sokak hayvanlarına yönelik proje için yasanın sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

HAYVANLAR BELEDİYEDE GÖREVLENDİRİLECEK

Cumhuriyet'in haberine göre, sokak hayvanlarının itlaf edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyenin bir sürü garajı var. Bunlara sahip çıkacak bir can dostuna ihtiyacımız var. Binalarımıza da bekçiye ihtiyacımız var" dedi.

'KÖPEKLER TOPLANMAYACAK'

Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimi kapsamında belediyenin veterinerlik biriminin başına önceden TSK'de görev yaparak mayın arama köpeklerinin eğitimini üstlenmiş bir müdür getirileceğini söyledi. Köpeklerin toplanmayacağını, yurttaşların getirmesini beklediklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bu hayvanları eğiterek belediyenin içerisindeki sosyal tesislerde ömür boyu sağlık ve mama garantisiyle görevlendireceğiz" dedi.

'RANT SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLACAĞIZ'

Beşikçioğlu, projelerinin yanı sıra belediyenin veterinerlik hastanesine yönelik eksikliklerin Ankara Üniversitesi'nin Veterinerlik Fakültesi ile işbirliği içerisinde çözüleceğini de açıkladı. Bu kapsamda Beşikçioğlu, "Böylelikle can dostları üzerinden rant sağlamaya çalışanlara engel olacağız" diye konuştu.