Manisa'da Plastik Fabrikası Alev Alev Yandı: 150 Milyon Liralık Zarar Oluştu

Manisa'da Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi

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Manisa'da Plastik Fabrikası Alev Alev Yandı: 150 Milyon Liralık Zarar Oluştu

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Manisa'da Plastik Fabrikası Alev Alev Yandı: 150 Milyon Liralık Zarar Oluştu - Resim : 1

150 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR OLUŞTU

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görülürken, alevler, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi.

Manisa'da Plastik Fabrikası Alev Alev Yandı: 150 Milyon Liralık Zarar Oluştu - Resim : 2




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