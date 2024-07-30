Silvan Belediyesi'nden Tepki Çeken 'Başıboş Köpek' Paylaşımına Açıklama

Sokak köpeklerinin katledilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken, DEM Partili Silvan Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı. Tepkiler üzerine belediyeden konuya ilişkin açıklama geldi.

Silvan Belediyesi'nden Tepki Çeken 'Başıboş Köpek' Paylaşımına Açıklama

DEM Partili Silvan Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda sokak köpekleri için 'başıboş gezen köpekler' ifadesi kullanıldı. Belediye ekiplerinin köpekleri toplama biçimi ise tepki çekti.

Tepkiler üzerine belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu sosyal medya paylaşımımız üzerine belediyemize karşı geliştirilen tepki haksız bir tepki olduğunu düşünüyoruz. Lakin yapılan uygulama rutin bir uygulama olup göreve başladığımız günden beri devam ettiriyoruz. Vatandaştan bize ulaşılan şikâyetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp belli süre beklettikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz.

Hasta ve durumu kötü olanları da bırakmayıp barınakta tedavilerini yapıp besliyoruz.

Şunu da kabul ediyoruz; personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşım da kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı da özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da em güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz.'

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