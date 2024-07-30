Ankara-Atina Hattında Gerilim! Ali Yerlikaya'nın Ziyareti İptal Edildi

Ege'de geçen hafta yaşanan gerilimin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bugün için planlanan günübirlik Atina ziyareti iptal edildi. Yunanistan gazetesi Kathimerini, Ankara'nın Atina'ya dün öğle saatlerinde bilgi verdiğini yazdı.

Ankara-Atina Hattında Gerilim! Ali Yerlikaya'nın Ziyareti İptal Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Hrisochoidis, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stylianides ve Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün öğle yemeğinde bir toplantı yapması bekleniyordu. Görüşmede göç ve güvenlik meselelerinin masaya yatırılacağı tahmin ediliyordu.

Ancak iki ülkenin geçen hafta yaşadığı İtalyan gemisi Ievoli Relume gerginliği, ziyaretin iptal edilmesine neden oldu. Yunanistan gazetesi Kathimerini, Türkiye ve Yunanistan'ın sahil güvenlik ekiplerinin bu yaz yapmaları planlanan toplantıların da şu an belirsiz olduğunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ankara-Atina hattındaki son gerilim geçen hafta, güney Ege'de Girit ile Rodos arasında yer alan Kasos (Çoban Adası) ile Karpathos (Kerpe Ada) yakınlarında yaşanmıştı. İtalyan bandıralı araştırma gemisi Ievoli Relume'nin, Girit ile Kıbrıs arasında gelecekte planlanan elektrik bağlantısını sağlayacak denizaltı kabloları için araştırma yaptığı sırada, "Türkiye'nin deniz yetki akanını ihlal edilmesini" gerekçe göstererek bölgeye savaş gemileri gönderdiği belirtilmişti.

Gerilimi yatıştırma amaçlı diplomatik girişimler olumlu sonuç verirken, Türkiye'de iktidara yakın medyada krizin "Atina'nın Ankara'dan izin istemesi" ile yatıştığı ve "bu durumun, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarını kabul etmesi" anlamına geldiği iddia edilmişti.

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