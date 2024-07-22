Erdoğan Yunanistan'ın Kıbrıs Hamlesini Böyle Yorumladı: Onların Askeri Üssü Varsa Bizim de Mescidimiz Var

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC dönüşünde, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ile deniz üssü inşa etme girişimine verdiği yanıta tepki gösterdi. Erdoğan, söz konusu hamle için "Oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz" dedi.

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Erdoğan Yunanistan'ın Kıbrıs Hamlesini Böyle Yorumladı: Onların Askeri Üssü Varsa Bizim de Mescidimiz Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl töreni sonrası KKTC'den dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ile deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, "Askeri üsse karşı mescit" başlıklı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl töreninden dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken çok vahim bir karşılaştırma yapıyor" diyerek, Erdoğan ile bir gazeteci arasında geçen diyaloğu şu şekilde paylaştı:

"Gazeteci, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamasını anımsatıyor önce: 'Güney Kıbrıs, Yunanistan’la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişiminde. ABD ve AB ile anlaştıkları haberleri çıktı ve yalanlanmadı.'

'ONLAR ASKERİ, BİZ SİYASİ ÜS YAPIYORUZ'

Gazeteci, ardından Arıklı’nın 'Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’yle anlaşarak deniz üssü kurma zamanı geldi' beklentisini de aktararak soruyor: 'Deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda söz konusu olur mu?'

Erdoğan’ın bu net soruya yanıtı ise şöyle: 'Adada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatını yapıyoruz. Yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz.' (AA, 21.7.2024)"

Güller, diyaloğu aktarmasının ardından, "Böylece Kıbrıs konusunda Türkiye’nin en vahim politikalarını izleyen ve son yıllarda düzelttiği iddia edilen Erdoğan, 'Yunan deniz üssüne karşı Türk mesciti' politikasıyla kırık dolu Kıbrıs karnesine bir kırık daha eklemiş oldu!" eleştirisinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
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