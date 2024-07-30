Orhan Şen Açıkladı: İstanbul'da Yağış Ne Kadar Sürecek? Sıcaklıklar Düşecek Mi?

İstanbul güne sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinde kendisini şiddetli gösteren yağış yer yer devam ederken Prof. Dr. Orhan Şen son tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmurun etkili olduğunu söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Salı Marmara Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. 30 C.

Rüzgar Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'da sıcaklık 2-3 derece azalacak."

Kaynak: Gerçek Gündem