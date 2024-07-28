Yağmurun Ardından Gökkuşağı Güzelliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yağmurun ardından ortaya gökkuşağı çıktı. Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yağmurun Ardından Gökkuşağı Güzelliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yağmurun ardından ortaya gökkuşağı çıktı.

Biga’da yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı.

Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Kaynak: İHA

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