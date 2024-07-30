Hırsızlığın Böylesi! Elektrik Direklerini Çaldılar

Aydın'da elektrik direklerini ve kabloları çalan hırsızlar, jandarmayı alarma geçirdi. 264 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.

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Hırsızlığın Böylesi! Elektrik Direklerini Çaldılar

Aydın’ın Çine ilçesinde elektrik direği ve kablolarını çalan şüpheliler, jandarmanın 264 saatlik kamera kaydı izlemesinin ardından kıskıvrak yakalandı. Jandarmanın dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheli ile otlara gizlenmiş durumda 12 elektrik direği ele geçirildi.

Olay, Çine ilçesi Seferler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir elektrik dağıtım şirketine ait tahta makaraya sarılı elektrik kablosu ve elektrik direği kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı.

ELEKTRİK DİREKLERİNİ ÇALDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan 22 kamera ve 264 saatlik kamera kaydı inceleyen ekipler, detaylı araştırma sonucu İ.K., Ü.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada otlara gizlenmiş şekilde 12 adet elektrik direği ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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