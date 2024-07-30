AYM, 'Kürdistan' Yazan Tişörte Cezaya Hak İhlali Kararı Verdi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016 yılında üzerinde 'Kürdistan' yazan ve kırmızı-yeşil renkli şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi bulunan tişört giyen Abdurrahim Kılıç adlı kişiye dava açıldı. Kılıç'a Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 7 bin 300 TL adli para cezası verilen kararın gerekçesinde "Beyaz renkli üzerinde göğsünün sağ kısmında kırmızı ve yeşil renk şerit ile bu şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi ve göğsün ön kısmında 'Kürdistan' yazılı olan tişörtün giyilmesinin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu" denildi. Mahkemenin kararı 2021 yılında Yargıtay tarafından onandı.

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI

DW Türkçe'nin haberine göre, Kılıç Yargıtay'ın kararı onaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, Kılıç'ın bireysel başvurusunu 12 Haziran'da değerlendirerek Kılıç'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme yeniden yargılama kararı verirken Kılıç'a 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM, YEREL MAHKEMENİN GEREKÇESİNİ YETERSİZ BULDU

AYM, yerel mahkemenin başka hiçbir gerekçeye yer vermeksizin bu cezayı verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kararda, söz konusu amblem ve simgelerin ne anlama geldiği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı, şiddete yol açma potansiyelinin bulunup bulunmadığı açıklanmamıştır. Ayrıca anılan tişörtün giyilmesinin ne şekilde şiddete teşvik ettiği, şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü hiçbir şekilde irdelenmediği gibi somut koşullar dikkate alınarak belirli oranda tehlikeye neden olduğu veya şiddet kullanımını, silahlı direnişi ya da başkaldırıyı doğrudan veya dolaylı teşvik ettiği yönünde de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır."

Kararda ayrıca ilk derece mahkemesinin başvurucunun mahkûmiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.