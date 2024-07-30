Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
Hatay'da bir evin elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.
Hatay’da evin elektrik panosunda yaşanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bir evin elektrik panosunda yangın meydana geldi. Panonun yandığını fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin panosu kullanılmaz hale gelirken duvarlarda zarar meydana geldi.
Kaynak: İHA