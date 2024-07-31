Edirne'de Cip ve Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Edirne'de cip ve bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de Cip ve Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sanayi Kavşağı istikametinden mezbaha istikametine giden Ç.I. (36) yönetimindeki 22 RB 723 plakalı cip ile A.D. (26) yönetimindeki 61 KB 445 plakalı otomobil Zanaatkarlar Sanayi Sitesi önünde çarpıştı.

Kazada, A.D. ile Ç.I. ve 22 RB 723 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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