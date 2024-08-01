Özel'den Erdoğan'a 'Emekli Zammı' Çağrısı: Maaşları 17 Bin TL Yapın, Borcumuzu Hemen Kapatalım!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘borç’ göndermesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası CHP tarafından yoğun tepkiler gelirken, dün SGK CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz işlemleri başlatmıştı.

Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için gittiği Burdur'da, borç meselesine değendi ve Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

“SGK’ye bugün bu borçlar ödense emeklilere bugün zam yapacakmış gibi konuşuyor. Emekli maaşını 17 bin TL yapın, biz CHP’li belediyeler bütün borcumuzu hemen kapatacağız!”

Kaynak: Gerçek Gündem