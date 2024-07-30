Erdoğan'ın Borç Açıklaması Harekete Geçirdi! SGK Taşınmazları Satışa Çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, 'Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin' açıklamasının ardından SGK harekete geçti. SGK, 7 şehirde arsa ve konut satışı yapacağı öğrenildi. SGK'nın resmi sitesinde yayımlanan ilana göre 104 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Erdoğan'ın Borç Açıklaması Harekete Geçirdi! SGK Taşınmazları Satışa Çıkardı

AKP ve CHP arasındaki 'borç' tartışmaları gündemdeki yerini korurken, SGK 104 taşınmazı satışa çıkardı. SGK’nın 'gayrimenkul satış ilanı' Resmi Gazete’de yayımlandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre; SGK Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere toplam 104 arsa satışa çıkarıldı.

Depremin vurduğu kentlerdeki arsaların da satışa çıkarıldığı görülürken, Antalya Alanya’da sağlık tesis alanı, Manavgat’ta belediye hizmet alanı, İstanbul Pendik’te tarımsal niteliği korunacak alan ile Urfa Halfeti’de park alanın da satılacağı açıkladı.

İstanbul Şile’de ise yaklaşık 25 bin metrekarelik 'plaj+ günübirlik tesis alanı' satılacak.

SGK taşınmazlar için 13-16 Ağustos tarihleri arasında ihale düzenleneceğini de duyurdu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Recep Tayyip Erdoğan
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