CHP'den 'Katliam Yasası' Raporu: 123 Milletvekili Ret Oyu Verdi

CHP'nin 123 milletvekili sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘katliam yasası’na ret oyu verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ""4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadı" dedi.

CHP'den 'Katliam Yasası' Raporu: 123 Milletvekili Ret Oyu Verdi

Sokakta yaşayan köpeklerin sahiplenilmediği takdirde öldürülmesini içeren 'katliam yasası' Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 'Katliam yasası'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasında partisinden 123 milletvekilinin ret oyu verdiğini açıkladı.

Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katliam yasasının oylamasında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle tam kadro TBMM Genel Kurulu’ndaydık" diyen Bulut, "Katliam Yasası 224’e karşı 275 oyla kabul edildi. CHP olarak 123 milletvekilimizle ret oyu kullandık. 4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadı" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Kimse endişe etmesin! Bu yasayı iptal etmek için Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Belediyelerimiz zaten bu kanlı yasayı uygulamayacak. Ölümün karşısında yaşamın yanındayız" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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