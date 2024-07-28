Milletvekillerinden 'Katliam Yasası'na Kanlı Eldiven Protestosu!
TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacak 'katliam yasası' görüşmelerine başlandı. CHP ve DEM Partili milletvekilleri, kırmızı boyalı beyaz eldivenlerle yasa tasarısını protesto etti.
📌 'Katliam Yasası' Meclis'te— Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 28, 2024
🔴 Milletvekillerinden 'Kanlı Eldiven' Protestosuhttps://t.co/RRkI7Javh2 pic.twitter.com/JVeQiOTOuI
TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenlemeler içeren, kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. CHP ve DEM Parti milletvekilleri kırmızı boyalı beyaz eldivenlerle yasayı protesto etti.
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da başlandı.
CHP ve DEM Parti Milletvekilleri, kanun teklifini protesto için Genel Kurul'da kırmızı boyalı beyaz eldivenler taktı.
Kaynak: ANKA
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