İstanbul’da Facia! İnşaat İşçileri Çöken İskelenin Altında Kaldı

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin dış bakım ve boya işlemleri sırasında facia yaşandı. 2 işçi, kurdukları iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düştü.

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Başakşehir 4. Etap'ta yer alan Mercan Sitesi'nin dış cephe yenileme ve boya işlemleri gerçekleştirilirken 2 işçi, iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. İskelenin altında kalan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çöken iskeleyi fark eden site çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iskelenin altında kalan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Siteye yeni taşındığını söyleyen Yıldırım Yıldırım isimli vatandaş, “Ben bu siteye 4 gün önce taşındım olay dün oldu. Halat kopmuş. Yaşanılan kaza sonucunda 2 vatandaşımız düşerek ağır yaralanmış biz öyle bir bilgi aldık. Dış cephe çalışması yapılıyormuş” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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