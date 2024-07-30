İş Yerine Saldırıda Gizemi, 300 Saat Kamera Kaydını İzleyerek Çözdüler

Aydın'da bir iş yerini kurşunlayan kişi, 300 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle tespit edildi. Şüpheli, yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

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İş Yerine Saldırıda Gizemi, 300 Saat Kamera Kaydını İzleyerek Çözdüler

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan ve firar eden şüpheli, Köşk polisinin 300 saatlik kamera kaydını izlemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz günü Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi üzerinde bulunan M.G.’ye ait iş yeri, gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Durumu sabah fark eden işyeri sahibi M.G., durumu emniyete bildirdi.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalarda Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 farklı noktada bulunan kameralardan yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin E.Ç. isimli şüpheli olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli E.Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silahın da içinde bulunduğu 3 adet tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile 400 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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