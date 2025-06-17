Özel, Ferdi Zeyrek'e Kürsüden Söz Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP grup toplantısında en ön sıraya hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafı konuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karşımda bundan birkaç ay önce belediye meclis üyeleriyle birlikte buraya geldiklerinde Manisa'daki ortak siyasi geçmişimizi anlatırken CHP'nin yüzde 6'yı alıp yüzde 60'lara çıktığı Manisa hikayesini anlatırken, kardeşim Ferdi oturduğu yerden ayağa kalkmış ve sonra herkes ayağa kalkmıştı. Sonra bana her seferinde 'Ağabey ne güzel anlattın, bir daha anlat' derdi. Maalesef son kez cenaze töreni sırasında anlattım. O hikaye umudun hikayesidir. Tek başına bayrağı taşıyanların, bir gün başarılabileceğine, birbirine dokunan, dayanışan, birbirini yalnız bırakmayan bir ekip anlayışının yani 1910'ların sonlarından bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hepimize miras olan tüm CHP'lilerin, tüm vatanseverlerin, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven herkesin birbiriyle omuz omuza kol kola girenlerin başarı hikayesidir Ferdi Zeyrek'in hikayesi.

Dürüst siyaset, birbirini sevenlerin siyaseti başarılı olacak. 100 yıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum.

Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e kürsüden söz verdi:



🗣️"Dürüst siyaset, birbirini sevenlerin siyaseti başarılı olacak. 100 yıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar… pic.twitter.com/m2ZCWjgmzQ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 17, 2025

DEMİREL'İ ANDI

Bugün siyasi tarihimize damga vuran bir ismin vefat yıldönümü Süleyman Demirel'in. Altı kere gelip yedi kere gitmiş ama hep sandıktan çıkmış. Kazanınca da, kaybedince de saygıya, sandığa saygı duymuş. Darbeler görmüş ama darbeye yeltenmemiş bir ismin vefat yıldönümüdür. 10. yıldönümünde cezaevlerinde geçen hayatıyla ama bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi ile çok sert rekabetiyle ama demokrasi fikrinden sapmadan rakibine karşı asla ve asla devletin imkanlarını yargıyı ve diğer imkanları kullanarak darbe girişimine yeltenmemiş. Darbelerin mağduru olmuş ama bir dönem mağdurken daha sonra darbelerin amiri, dönemin zalimi olmuş birisi olmamayı başarmış. Merkez Sağı'nın önemli ismi Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i... Çok partili, çok renkli, çok sesli ve özgür bir Türkiye hedefine sağdan yürüyen Süleyman Demirel'i Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram tatili dolayısıyla bir süredir çalışmayan, geçen hafta sadece seçimlerini tamamlayıp yasa çalışması yapmayan meclisimiz bugün tekrar mesaiye başlayacak. Bu vesileyle hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği ve mecliste seçilen Başkanlık Divanı üyelerimizi, hem diğer partilerden seçilen Başkanlık Divanı üyelerini hem de bundan sonraki süreçte grubumuz adına görev yapacak olan grup yönetim kurulu üyelerini, önceki görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ileterek yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

VAHŞİ MADENCİLİK TEPKİSİ

Maalesef; Adalet ve Kalkınma Partisi bir inadı sürdürüyor, bir tekrarı sürdürüyor. Benim mecliste geçirdiğim 14 yıl ve AK Parti'nin Meclis'te geçirdiği bugüne kadarki 23 yıl defalarca onların zeytinliklere saldırdığı yasa tekliflerini gece yarısı önergelerini efendim ilgili komisyonlardaki çabalarla eklenmeye çalışılan maddeleri geri püskürtmekle geçti. Çevreciler yorulmadı, biz yorulmadık ama anlaşılıyor ki zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış. En son 2022'de büyük tartışmalarla ve AK Parti içinde de bir yarılma yarattıktan sonra geri çekilen zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi bir kez daha getirmeye çalışıyorlar. Eğer madde geçerse zeytin alanları madencilik faaliyetlerine açılacak.

Zaten başta Karadeniz kıyıları olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde uçaktan baktığınızda, helikopterden baktığınızda nasıl bir vahşi madencilik... Ordu, Giresun başta olmak üzere birçok şehirde alanın yüzde 70'inin, 80'inin maden aramasına açılmış olması Yeşil, güzelim dağlarımızın her birisinin delik deşik olması her birimizin içini yaralıyor. Zeytin, tüm kutsal kitaplarda bulunan, Anadolu için fevkalade önemi bulunan ve besin değeri ayrı, barışa yapılan tarihsel atfı ayrı.... Anadolu toprakları için en önemli, en kıymet verilen adeta kutsal bilinen ve insanların gözü gibi baktıkları hem ülke ekonomisine katkısıyla hem aile ekonomileriyle katkısıyla hem bulundukları alanların korunmasından dolayı doğanın daha fazla tahrip edilmesine engel olmasıyla son derece önemli bir ağaç.

Şimdi bir kez daha zeytinliklerde maden aramak istiyorlar. Bu konuda grubumuz elbette en önemli direnci gösterecek. Yine sivil toplumla dayanışma halinde olacağız. Akbelen'deki direnişin ruhuyla tüm Türkiye'deki hangi görüşten olursa olsun doğayı sevenleri, ağacı sevenleri ve zeytini sevenleri AK Parti'nin bu saldırısına karşı bir kez daha omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum.

2025 yılının ilk yarısına geldik. 2018 yılından bugüne süren 19 Mart darbesi sonrası ise milletin üstüne karabasan gibi çöken bir sürecin içindeyiz. Ama bu sefer o 2018 krizi bitmek bilmedi. Çünkü bizim zamanında itiraz ettiğimiz önce çok destek verse de 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilmelidir diye Sayın Bahçeli'nin de 100 maddelik bir öneri paketini sistemin revizyonuna yönelik herhalde 16-18 madde ve toplamda 100 maddelik bir rejime yönelik revizyon paketini ittifak ortağıyla paylaştığı her geçen gün Erdoğan için değil Erdoğan için yapılmış bir anayasanın nasıl her birimize dar geldiğini, kendisine tanınmış yetkilerin nasıl milletin felaketi olduğunu, iç politikada, dış politikada ama bilhassa ekonomide nasıl bir çöküş yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz.

ALTIN HESABI YAPTI

Bayburt'a gittiğimde Bayburt'ta bir annem 'Altın hesabı iyiydi. Niye bıraktın?' dedi. Aslında bırakmadık ama o kadar yakıcı gündemler ve o kadar farklı izah edilmesi gereken hususlar var. Belki birkaç hafta ara verdik. Annem 'Altın hesabı iyidir. Şaşmaz, şaşmaz' dedi ve altın hesabını hatırlatmak istedi. Ben hem altın hesabını hem de onunla birlikte bu ülkenin ekonomisine ilişkin çok çarpıcı bazı değişimleri sizlerle bir kez daha günün bugüne uyarlayarak ifade etmeye çalışacağım. Birincisi asgari ücret büyük bir sorun. Çünkü Türkiye'de asgari ücret olmuş temel ücret. Asgari ücret olmuş ortalama ücret. Almanya'da Alman Sosyal Demokratları, bizim yoldaşlar büyük bir mücadele veriyorlar. Asgari ücretin genel ücretler içindeki payı çok yüksek diye. Yüzde 9 onlarda. Onlarda asgari ücret ilk yıl alınan kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret. Sadece ilk bir yıl anılıyor. yüzde 9'muş, dert ediyorlar. Türkiye'de yüzde 55, yüzde 60'a yakın. 2021'den beri bu veriyi çok yükseldiği için açıklamayıp maskeliyorlar.

ARA ZAM AÇIKLAMASI

Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücretliye ara zam için temaslarımızı sürdürüyoruz. Onu önümüzdeki haftalarda netleştireceğiz. Asgari ücrete temmuz ayında seyyanen zam yapılması için bir büyük mücadeleyi hem Meclis'te hem de sahada, sokakta, meydanda vermeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki insanların seyyanen zam almak da ara zam almak da analarının hak sütü gibi helaldir. Bu zammı ya alacağız ya da vermeyenleri yollayacağız.

Hedefi tutturamayan Mehmet Şimşek, onu atayan Erdoğan ama eziyeti çeken kamu işçisi. Artık siyaseti bir kenara bırakıp alın teri için birlikte mücadele etme zamanıdır.

Yapılacak ilk seçimler, Türkiye'de değişimi gerçekleştirecektir. Türkiye, iktidar değiştikten sonra emeklinin de emekçinin de esnafın da çiftçinin de yüzü gülecektir. O yıl onların yılı, gelecek yüzyıl da hepimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin ikinci yüzyılı olacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi